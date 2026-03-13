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  • Langanhaltend gründliche Rasur, intelligenter Hautkomfort
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i9000 PrestigeElektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Langanhaltend gründliche Rasur, intelligenter Hautkomfort
Der Philips i9000 Prestige mit Triple Action Lift & Cut-Rasiersystem und dem kompakten, flexiblen 360°Präzisionsscherkopf ermöglicht eine hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Dank KI passt sich SkinIQ an und gewährleistet so Hautkomfort.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

i9000 Prestige Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

€ 449,99

  • SH91

    SH91
    Ersatz-Scherköpfe

    € 41,99

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    € 39,99

€ 449,99

€ 449,99

mit SkinIQ Technologie

Langanhaltend gründliche Rasur, intelligenter Hautkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-Technologie

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf

  • Pressure Guard Sensor

  • 5 Jahre Garantie****

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut Klingensystem hebt das Haar sanft an, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

13/03/2026

Österreich

Österreich

Super Rasierer

Das beste Philips das ich je gehabt habe - es ist das beste Rasierer das ich kenne !

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

21/01/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ich verwende den Rasierer täglich und bin rundum begeistert! Rasiert gründlich und schonend und die Reinigung ist einfach und bequem!

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

28/12/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Der Rasierer ist super.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell

  2. Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen

  3. Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche

  4. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf