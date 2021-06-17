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Eingestellt

FidelioKopfhörer

X2HR/00

4.4
| (25) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Hochauflösenden Sound jetzt auch zu Hause genießen
Mit den Fidelio X2HR Kopfhörern erhalten Sie ein authentisches Hörerlebnis mit ausgezeichnetem Sound und Komfort bei Ihnen zu Hause. Ausgezeichnete Sounddetails und passendes Design für Ihre Unterhaltung.
Alle Vorteile anzeigen

Hochauflösenden Sound jetzt auch zu Hause genießen

  • High Resolution Audio

  • Over-Ear

  • Offenes Akustik-Design

  • Atmungsaktive Ohrpolster

Adapter (3,5 mm auf 6,3 mm) im Lieferumfang enthalten

Leistungsstarke 50-mm-Neodym-Treiber für einen breiten und präzisen Bereich

Leistungsstarke 50-mm-Neodym-Treiber für einen breiten und präzisen Bereich

Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um detaillierten und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 50-mm-Treiber verwenden Hochleistungs-Neodym-Magnete und geben so die Dynamik Ihrer Musik wieder. Außerdem liefern sie ausgeglichene klare Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.

Offenes Akustik-Design für eine reine, naturgetreue Wiedergabe

Offenes Akustik-Design für eine reine, naturgetreue Wiedergabe

Das offene Akustik-Design verhindert, dass sich hinter dem Lautsprechertreiber Luftdruck bildet, sodass die Membran viel Platz für Bewegung hat. Dies steigert die Klangtransparenz erheblich und gleicht den erweiterten Hochtonbereich aus.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

25

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung ist enorm

Kurz gesagt: Bei dem aktuellen Preis (etwas über 100€), bei dem die zu haben sind, kann man diese Kopfhörer bedenkenlos kaufen. Selbst für den dreifachen (oder noch mehr) Preis findet man nur schwer etwas besseres. Sie hören sich phänomenal an, sind bequem und exzellent verarbeitet. Und das selbst im Vergleich zu hochpreisigen (z.B. französischen) Alternativen. Zwei kleine Kritikpunkte: Kopfhörer riecht anfangs stark nach Plastik. Der Anpressdruck auf den Kopf ist etwas stark. da hätte es wohl auch 2/3 des Drucks getan.

Vorteile

Bequem, Guter Sound.

Nachteile

Keine wirklichen Nachteile.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2HR Kopfhörer verfasst

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10/01/2019

Suisse

Suisse

Bequem und toller Sound

Ein Kopfhörer muss bequem auf dem Kopf sitzen. Das tut der Fidelio X2HR mit den breiten, weichen Polstern excellent - auch als Brillenträger gibts keine Probleme. Der Sound ist super analytisch, nix wummert, nix scheppert - genau richtig. Mit den Gitterchen über den Treibern sieht er trotz seines Volumens recht sportlich aus. Das Textilkabel ist mir zu starr und "raschelt" wenn man sich bewegt, aber man kann es ja dank dem Klinkenstecker bestens auswechseln.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2HR Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Fidelio X2HR Kopfhörer verfasst

27/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

The Frequency Deal

These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.

Vorteile

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Nachteile

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