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Eingestellt

StreamiumWireless Music Center & Station

WACS700/22

2.7

| (11) Bewertungen

Erleben Sie Ihre CDs – kabellos in jedem Raum

Speichern Sie Ihre gesamte CD-Musiksammlung auf einer 40 GB Festplatte und genießen den Sound in allen Räumen! Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören. Ihre Lieblingsmusik kann Sie auch auf Schritt und Tritt begleiten. Die Fernbedienung hat ein integriertes Display.

Alle Vorteile anzeigen

Erleben Sie Ihre CDs – kabellos in jedem Raum

Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)

Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)

Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.

40 GB Festplatte zur Speicherung und Wiedergabe von bis zu 750 CDs

Dank der großen Festplattenspeicherkapazität (40 GB) können Sie digitale Musikdateien, genauer gesagt bis zu 750 CDs Ihrer Musiksammlung mühelos speichern. Durch die enorm hohe Aufnahmegeschwindigkeit können Sie einen bestimmten Musiktitel nahezu zeitgleich wiedergeben.

Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)

Universal Plug & Play ist eine Industrienorm, durch die Sie jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät zum Empfangen oder Übertragen von Musikdaten anschließen können. Ihr Wireless Music Center nutzt Universal Plug & Play für einen einfachen, standardisierten Anschluss an andere Universal Plug & Play-kompatible Geräte. Das Anschließen Ihres Wireless Music Center an andere Mediengeräte zum Empfangen und Übertragen von Inhalten wird so zum Kinderspiel.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.7

von 5

11

Bewertungen

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Vorteile

gute funktion

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station verfasst

Datum der Benutzung 2018-08-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station verfasst

Datum der Benutzung 2018-08-23

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Vorteile

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Nachteile

Ninguna

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Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite verfasst

Datum der Benutzung 2018-04-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite verfasst

Datum der Benutzung 2018-04-17

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station verfasst

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Diese Bewertung wurde für Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Das Windows-Logo ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

  2. Aktuelle Kapazität geringer