Tragbarer CD-Player im Boombox-Stil

Egal, ob Sie erstmals auf den Geschmack physischer CDs kommen oder die Freude daran wiederentdecken – dieser Toplader-CD-Player ist die perfekte Wahl für entspanntes Hörvergnügen. Er kann jede Art von CD-Format lesen und lässt sich dank des Tragegriffs leicht transportieren. Schließen Sie ihn einfach an eine AC-Steckdose an oder setzen Sie sechs Batterien* (Typ R14 C) ein und nehmen Sie ihn mit nach draußen.