Klarer, detailreicher Sound. 1,75-Zoll-Full-Range-Treiber

Von Klassik bis Electro. Nur weil dieser Lautsprecher nach Jazz aussieht, heißt das nicht, dass er nur Jazzmusik spielen kann. Was auch immer Sie hören, der 1,75-Zoll-Full-Range-Treiber liefert kristallklaren Sound. Eine passive Bass-Membran verstärkt den Bass und verleiht Ihnen einen angenehmen Klang bei den tiefen Tönen.