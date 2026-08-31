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Eingestellt
TAVS300/00
Modern retro
Spielen Sie Musik ganz nach Ihrem Geschmack. Dieser Bluetooth-Lautsprecher bietet Ihnen tragbaren Sound in einem Retro-Paket. Sie erhalten 10 Stunden Wiedergabezeit, klaren Sound und Aux-in für den Anschluss an jede beliebige Quelle. Authentische 1950er-Jahre mit Holz- und Messingdetails verleihen dem Mix eine zeitlose Magie.
Bluetooth®
4 W Ausgangsleistung
10 Stunden Laufzeit
Dieser Bluetooth-Lautsprecher im Retro-Stil wirkt, als käme er direkt aus den 1950er Jahren: das Holzgehäuse im Vintage-Look, der messingfarbene Drehknopf zur Lautstärkeregelung und das Lautsprechergitter. Details von damals, als Jazz die Charts stürmte und Rock'n'Roll noch in den Kinderschuhen steckte.
Der vollständig geladene Akku bietet 10 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen erfolgt dabei ganz einfach über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und dauert ca. 4 Stunden. Durch einmaliges Drücken der Bluetooth-Taste lässt sich dieser Lautsprecher mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln.
Von Klassik bis Electro. Nur weil dieser Lautsprecher nach Jazz aussieht, heißt das nicht, dass er nur Jazzmusik spielen kann. Was auch immer Sie hören, der 1,75-Zoll-Full-Range-Treiber liefert kristallklaren Sound. Eine passive Bass-Membran verstärkt den Bass und verleiht Ihnen einen angenehmen Klang bei den tiefen Tönen.
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