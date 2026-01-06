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Eingestellt
TAV2000FB/00
Klassisches Design, moderner Sound
Digitaler UKW-Tuner
Bluetooth® 5.4
Vom Benutzer austauschbarer Akku
Genießen Sie das klassische Design und den warmen Sound. Dieses tragbare Radio bringt das abgerundete Design und den haptischen Lautstärkeregler von Radios aus den 1950ern zurück und bietet obendrein einen warmen, überraschend kraftvollen Sound aus dem 6,4-cm-Full-Range-Treiber. Es ist die perfekte Mischung aus Tradition und Innovation.
Musik, Nachrichten, Drama oder Sport? Egal, was Sie gerne hören, dieses UKW-Radio bietet Ihnen dank seiner Teleskop-Antenne kristallklaren Empfang. Mit der digitalen Sendersuche sind Sender besonders leicht zu finden. Außerdem können Sie 20 voreingestellte Sender speichern und Ihre zwei Favoriten den mit 1 und 2 gekennzeichneten Schnellzugriffstasten auf der Vorderseite des Radios zuweisen.
Dieses klassisch aussehende Radio bietet mehr als nur Radio. Dank Bluetooth® 5.4 können Sie Podcasts, Wiedergabelisten und mehr von Ihrem Smart-Gerät auf das Radio streamen. Genießen Sie eine stabile Verbindung mit hochwertigem Sound, selbst wenn Ihre Wiedergabeliste von dem Smartphone gestreamt wird, das Sie im anderen Raum gelassen haben.
1.5
von 5
2
Bewertungen
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Verifizierter Käufer
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Diese Bewertung wurde für Retro TAV2000FB Kannettava radio verfasst
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Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Diese Bewertung wurde für Retro TAV2000FB Radio portable verfasst
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Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.