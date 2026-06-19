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True Wireless Kopfhörer

TAT6908BK/00

Earbuds, die benutzt werden möchten
Genießen Sie Ihre Musik. Ihre Podcasts. Ihr Mittagessen – Mit diesen True Wireless Earbuds mit Noise Cancelling erleben Sie großartigen Sound. Sie können verschiedene Modi individuell anpassen, damit Sie persönliche direkte Gespräche besser führen können Außerdem sind sie super bequem.
Alle Vorteile anzeigen

Earbuds, die benutzt werden möchten

  • Detailreicher, natürlicher Klang

  • Noise Cancelling Pro

  • Hörmodus für Gespräche

  • Klarere Gespräche unterwegs

Abtauchen dank Noise Cancelling Pro

Abtauchen dank Noise Cancelling Pro

Genießen Sie ein noch intensiveres Erlebnis mit Noise Cancelling, welches externe Geräusche für ein ungestörtes Hörvergnügen ausblendet. Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren, damit Sie hören können, was um Sie herum geschieht. Sie können über die Philips Headphones App die Intensität des Noise Cancelling anpassen oder die Reduzierung von Windgeräuschen aktivieren.

Hörmodus für persönliche Gespräche

Hörmodus für persönliche Gespräche

Bei persönlichen Gesprächen können Sie mit diesen Earbuds Ihren Gesprächspartner besser hören! Drücken Sie einfach auf den linken Earbud, um den Hörmodus für Gespräche zu aktivieren, oder verwenden Sie die Philips Headphones App. Beamforming-Mikrofone nehmen die Stimme der Person vor Ihnen auf, während Umgebungsgeräusche durch Noise Cancelling herausgefiltert werden.

Persönlicher Hörmodus. Machen Sie einen Hörtest in der App!

Persönlicher Hörmodus. Machen Sie einen Hörtest in der App!

Mit einem einfachen Hörtest in der Philips Headphones App können Sie einen persönlichen Hörmodus erstellen, der genau darauf abgestimmt ist, wie Sie verschiedene Frequenzen in jedem Ohr wahrnehmen. Sie können dann jederzeit über die App Ihr eigenes Profil anpassen oder den linken und rechten Earbud individuell anpassen.

Technische Daten

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