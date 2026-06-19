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TAT6908BK/00
Detailreicher, natürlicher Klang
Noise Cancelling Pro
Hörmodus für Gespräche
Klarere Gespräche unterwegs
Genießen Sie ein noch intensiveres Erlebnis mit Noise Cancelling, welches externe Geräusche für ein ungestörtes Hörvergnügen ausblendet. Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren, damit Sie hören können, was um Sie herum geschieht. Sie können über die Philips Headphones App die Intensität des Noise Cancelling anpassen oder die Reduzierung von Windgeräuschen aktivieren.
Bei persönlichen Gesprächen können Sie mit diesen Earbuds Ihren Gesprächspartner besser hören! Drücken Sie einfach auf den linken Earbud, um den Hörmodus für Gespräche zu aktivieren, oder verwenden Sie die Philips Headphones App. Beamforming-Mikrofone nehmen die Stimme der Person vor Ihnen auf, während Umgebungsgeräusche durch Noise Cancelling herausgefiltert werden.
Mit einem einfachen Hörtest in der Philips Headphones App können Sie einen persönlichen Hörmodus erstellen, der genau darauf abgestimmt ist, wie Sie verschiedene Frequenzen in jedem Ohr wahrnehmen. Sie können dann jederzeit über die App Ihr eigenes Profil anpassen oder den linken und rechten Earbud individuell anpassen.
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