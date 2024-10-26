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True Wireless Kopfhörer

TAT2206WT/00

2.4
| (36) Bewertungen

Erhältlich in

Grün
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Pink
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Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Jederzeit einsatzbereit
Gibt es etwas praktischeres als kabellose Kopfhörer mit einer Ladetasche, die in die Tasche Ihrer Slim-Fit-Jeans passt? Diese spritzwassergeschützten und schweißresistenten Kopfhörer bieten einen sicheren Sitz im Ohr und bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit.
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit einsatzbereit

  • Earbuds mit perfektem Sitz im Ohr

  • Besonders kleine Ladetasche

  • IPX4 Wasserschutz

  • Bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit

Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4

Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4

Dank der IPX4-Schutzklasse und den leistungsstarken 6-mm-Treibern genießen Sie mit diesen Kopfhörern bei jedem Wetter großartigen Sound. Sie sind vollständig spritzwassergeschützt, etwas Schweiß macht ihnen also nichts aus, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn es plötzlich regnet.

Besonders kleine Ladetasche für bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit

Besonders kleine Ladetasche für bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit

Unterwegs mit mehreren Ladungen. Mit nur einer Akkuladung erhalten Sie bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit, mit einer vollständig geladenen Ladetasche erhalten Sie 12 zusätzliche Stunden. Eine kurze 15-minütige Aufladung bietet 1 Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Ladetasche dauert 2 Stunden über USB-C.

4 Farben. "Hockey-Stick"-Design

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.4

von 5

36

Bewertungen

26/10/2024

Deutschland

Deutschland

Geht alles

Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden

Vorteile

Akku

Nachteile

Keine Verbindung händy

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT2206BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT2206BK True Wireless Kopfhörer verfasst

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Vorteile

Everything

Nachteile

Nothing

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Diese Bewertung wurde für TAT2206WT True Wireless Headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT2206WT True Wireless Headphones verfasst

28/02/2024

Danmark

Danmark

Do remember

Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner verfasst

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