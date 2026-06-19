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TAT1300BK/00
Kleine Earbuds. Großer Wert.
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
Ladetasche im Taschenformat
Bequeme SecureFit Ohrstöpsel
Die strukturierten SecureFit Earbuds sorgen für eine Passform, der sich leichter und bequemer anfühlt, und gleichzeitig für eine gute Abdichtung für noch besseren Sound passt. Mit Funktionen wie dynamischem Bass können Sie Ihre Lieblingsmusik auch bei leiser Wiedergabe genießen.
Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0-Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Microsoft Swift Pair wird ebenfalls unterstützt.
Die kleine Ladetasche lässt sich einfach in Ihre Hosentasche stecken, oder Sie können ein Band durch die Tragebandöffnung ziehen und das Etui an Ihre Tasche oder Gürtellasche hängen. Im Mono-Modus können Sie einen Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.
Bewertungen
Trageband ist nicht im Lieferumfang enthalten.