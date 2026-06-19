Fühlen Sie den Beat, lieben Sie die Passform

Genießen Sie Ihre Musik mit den kleinen True Wireless Earbuds, die sich leichter anfühlen, besser passen und sich hervorragend anhören. Sie erhalten bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit und strukturierte Ohrstöpsel, die die Earbuds bequem an Ort und Stelle halten, auch wenn Sie sie den ganzen Tag tragen.