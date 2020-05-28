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Eingestellt
40-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Welche Reise Sie auch antreten – diese Kopfhörer sind der Aufgabe gewachsen. Einmal Aufladen dauert nur 2 Stunden. Bei deaktivierter Geräuschunterdrückungsfunktion erhalten Sie 30 Stunden Wiedergabezeit (oder Sprechzeit) und bei aktivierter Funktion 25 Stunden. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit den Schnellladefunktionen Rapid Charge und Quick Charge erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit.
Dank der aktiven Geräuschunterdrückung können Sie alles hinter sich lassen. Schalten Sie den Lärm im Zug oder im Büro einfach per Tastendruck aus. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit dem Leistungsmodus gleichzeitig Musik hören und auf die Straßengeräusche achten.
Von der Playlist bis zum Podcast – perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne. Die weichen Ohrpolster decken Ihr gesamtes Ohr ab und sorgen so für eine Abdichtung, die Außengeräusche passiv isoliert. Der Bügel ist leicht, einfach zu verstellen und verfügt über eine glatte Oberfläche: So können Sie sicher sein, dass sich der Kopfhörer nicht im Haar verwickelt.
4.1
von 5
189
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Petit belge
28/05/2020
België
Teil der Aktion
Excellent casque , bonne surprise
Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design, Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design,Exe
Vorteile
Son ,fonction tactile, design, batterie
Nachteile
Aucun
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst
FabienneD
21/05/2020
België
Teil der Aktion
Ce casque est un très bon produit
Ce nouveau casque audio de Philips est vraiment une agréable découverte. J’ai pu le tester pendant plusieurs jours et je suis très satisfaite des résultats. Le son du casque est vraiment top, de très bonne qualité et très agréable à l’oreille. Le réducteur de son est très efficace et permet d’écouter sa musique sans les bruits extérieurs. J’ai été aussi surprise de son autonomie. A peine 5 minutes de charge et vous avez de quoi écouter de la musique pendant des heures. Charge à fond c’est plusieurs jours de musique. Le casque est aussi très confortable et grâce à un poids léger ne dérange pas sur la tête. Ce casque est un très bon produit pour un prix super correct pour sa qualité.
Vorteile
Autonomie, qualité du son, design
Nachteile
chargement avec fil
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst
Cindy2402
20/05/2020
België
Super casque
Qualité sonore exceptionnelle avec une réelle suppression des bruits. Un des rares casques avec un temps de chargement rapide seulement 5 min de charge permet une utilisation de 2 heures. En plus le sentiment de confort n'est pas seulement présent sur la tête mais aussi sur les oreilles - un produit de qualité! Le fonctionnement tactile ultra facile à utiliser: à glisser, taper ou appuyer. En résumé - aucun regret et je recommande cet article
Vorteile
Rapport qualité excellent
Nachteile
aucun
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio verfasst
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