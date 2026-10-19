Drehen Sie den Bass auf

Lassen Sie den Raum beben mit dem Bluetooth-Lautsprecher speziell für Partys. Zwei Basstreiber ermöglichen kraftvolle Bässe. Sie können eine Gitarre und ein Mikrofon anschließen, um Ihre eigene Musik zu machen – mit tollen Lichteffekten, lustigen Karaoke-Funktionen und 14 Stunden Wiedergabezeit.