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TANX200/10
Drehen Sie den Bass auf
Lassen Sie den Raum beben mit dem Bluetooth-Lautsprecher speziell für Partys. Zwei Basstreiber ermöglichen kraftvolle Bässe. Sie können eine Gitarre und ein Mikrofon anschließen, um Ihre eigene Musik zu machen – mit tollen Lichteffekten, lustigen Karaoke-Funktionen und 14 Stunden Wiedergabezeit.
Bluetooth®
Karaoke-Funktionen: Echo, Wechsel der Stimme zwischen weiblich/männlich, Gesangausblendung
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