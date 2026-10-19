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Bluetooth-Party-Lautsprecher

TANX200/10

Drehen Sie den Bass auf

Lassen Sie den Raum beben mit dem Bluetooth-Lautsprecher speziell für Partys. Zwei Basstreiber ermöglichen kraftvolle Bässe. Sie können eine Gitarre und ein Mikrofon anschließen, um Ihre eigene Musik zu machen – mit tollen Lichteffekten, lustigen Karaoke-Funktionen und 14 Stunden Wiedergabezeit.

Alle Vorteile anzeigen

Drehen Sie den Bass auf

  • Bluetooth®

Line-In und Line-Out (3,5 mm)

Karaoke-Funktionen: Echo, Wechsel der Stimme zwischen weiblich/männlich, Gesangausblendung

Karaoke-Funktionen: Echo, Wechsel der Stimme zwischen weiblich/männlich, Gesangausblendung

Abmessungen: 268 x 556 x 285 mm

Technische Daten

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