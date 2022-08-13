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Eingestellt
TANX100/10
Rocken Sie die Party
Starten Sie die Party mit dem Bluetooth-Lautsprecher und dem Mikrofon, mit dem das Singen wie von selbst läuft. Sie erhalten 14 Stunden Wiedergabezeit, Karaoke-Funktionen und Lichteffekte. Der Sound ist laut und kraftvoll, und Sie können sogar eine Gitarre anschließen.
Bluetooth®
Karaoke-Funktionen: Echo, Wechsel der Stimme zwischen weiblich/männlich, Gesangausblendung
3.0
von 5
3
Bewertungen
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Verifizierter Käufer
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Vorteile
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Verifizierter Käufer
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Vorteile
Mobilidade
Nachteile
som mono
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst
Datum der Benutzung 2021-06-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst
Datum der Benutzung 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Vorteile
Bluetooth Verbindung ist gut
Nachteile
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Diese Bewertung wurde für TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2022-09-08
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Datum der Benutzung 2022-09-08