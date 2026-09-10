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The Tube
Markante Formen. Retro-Farben. Moderne Power. The Tube erweckt eine Ikone der 80er mit satterem, breiterem Stereo-Sound und nahtloser Konnektivität zu neuem Leben. Von Jam-Sessions zu Hause bis hin zu Straßenpartys: Dreh auf und lass die Musik sich verbreiten.
Kraftvoller Sound. Retro-Look
280 W Max (140 W RMS)
Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit
Staubdicht/wasserdicht gemäß IP67
Unter der legendären Form von The Tube arbeitet das 2-Wege-Stereosystem mit bis zu 280 W Maximalleistung (140 W RMS – für ein breiteres und intensiveres Klangbild. Wenn die Party nach draußen verlegt wird, können Sie "Moving Sound" aktivieren und dem Bass mehr Druck verleihen. Dadurch wird der Klang auch im Freien klar.
Zwei 5-Zoll-Treiber, dedizierte Hochtöner und eine aktive Frequenzweiche arbeiten präzise zusammen und trennen Höhen und Tiefen sauber voneinander. Zwei passive Radiatoren sorgen für noch tiefere Bässe. Das Ergebnis? Echter Stereo-Sound mit kraftvoller Tiefe und klaren, detailreichen Höhen.
Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können The Tube gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.
4.9
von 5
25
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
10/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Starker Sound und richtig schönes Design
Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher verfasst
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher verfasst
Biene45
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Wowow27
08/09/2026
Deutschland
Toll
Die Größe sind gut, die Farbauswahl könnte größer sein. Es ist etwas teuer, allerdings für die Soundqualität ist das auch gerechtfertigt. Die Knöpfe sind auch sehr cool.
Vorteile
Guter Sound
Nachteile
Farbauswahl
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher verfasst
Date of Use 2026-09-08
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.
Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu 1 m untergetaucht werden kann.