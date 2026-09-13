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Moving SoundKabellose On-Ear-Kopfhörer

TAMS1BK/00

4.9

| (40) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erhältlich in

Black
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Yellow
Yellow

Der Ringo Duo

Federleichte Kopfhörer mit legendärem 80er-Jahre-Design und beeindruckendem modernem Sound. Du kannst sie kabellos oder kabelgebunden verwenden. Mit den schwarzen, gelben und orangefarbenen Ohrpolstern kommt das Retro-Feeling voll zur Geltung.

Alle Vorteile anzeigen

Der Ringo Duo

  • Beeindruckender Sound. Retro-Look

  • Kabellos oder kabelgebunden hören

  • Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit

  • USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Eine Ikone der 80er, neu erfunden

Eine Ikone der 80er, neu erfunden

Der Look erinnert an früher. Der Sound ist ganz von heute. Mit ihren speziell abgestimmten 40 mm Treibern liefern diese On-Ear-Kopfhörer warmen Sound mit satten Bässen und klaren Stimmen. Hör kabellos oder schließe das mitgelieferte USB-C-Kabel an, um kabelgebunden abzurocken.

Federleichter Sitz und Ersatzohrpolster in Retrofarben

Federleichter Sitz und Ersatzohrpolster in Retrofarben

Die Ringo Duo Kopfhörer wiegen nur 80 g und der federleichte Kopfbügel lässt sich ganz einfach für den perfekten Sitz verstellen. Du erhältst drei Paar Ersatzohrpolster in Schwarz, Gelb und Orange, die du nach Lust und Laune kombinieren kannst.

Lange Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Lange Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Mit einer vollständigen Aufladung, die über USB-C 2 Stunden dauert, erhält man bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit. Wenn es schnell gehen muss, reichen nur 15 Minuten Ladezeit für diese On-Ear-Kopfhörer, um weitere 6 Stunden Wiedergabezeit zu erhalten.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.9

von 5

40

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

13/09/2026

Deutschland

Deutschland

Toller Sound

Zunächst war ich skeptisch da die Retro-Kopfhörer eher wie für Kinder aussehen. Jetzt gefällt mir allerdings der bunte Style sehr. Sie lassen sich leicht über Bluetooth verbinden und haben einen klaren Sound. Über den Kopfhörer lässt sich auch die Lautstärke einstellen oder der Song pausieren. Ich finde es gut, dass man sich mit den Kopfhörern frei bewegen kann und die Schritte bei Bewegung nicht dumpf hallen. Die schwarzen Puffer sind ganz weich an den Ohren und Polstern gut. Für noch mehr Farbe kann man sie auch gegen Gelb oder Orange austauschen. Ich finde das Produkt klasse und nutze es zum Sport und zum Relaxen.

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

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09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Leicht, bequem und richtig stylisch.

Ich liebe die Philips Moving Sound Kopfhörer! Sie sind superleicht, bequem und lassen sich gut anpassen, sodass sie auch bei längeren Tragen angenehm sitzen. Besonders cool finde ich das Retro-Design- die bunten Ohrpolster machen sie zum einem echten Hingucker. Der Sound ist für die Größe echt top, die Verbindung über Bluetooth klappt bei mir problemlos und auch der Akku hält lange. Mega praktisch und definitiv mein neuer Favorit.

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer haben sehr geilen Sound

Top Bass, cooles Design, und viel Recycltes Plastik :)

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2026-09-08

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2026-09-08

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