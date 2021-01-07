ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

Kabellose Kopfhörer

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink
Pink

Strahlen Sie im Rampenlicht

Diese abgefahrenen, leuchtenden On-Ear-Kopfhörer laden zum Losrocken ein. Diese robusten, kabellosen Kopfhörer sind auf 85 dB begrenzt. Ein LED-Element in der Ohrmuschel lässt Kinder ihren Stil mit farbenfrohen Lichtern aufhellen.

Alle Vorteile anzeigen

Strahlen Sie im Rampenlicht

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

20 Stunden Wiedergabezeit. Keine Kabel, kein Kabelsalat

Ob auf Reisen oder für die wöchentliche Bildschirmzeit – Kinder werden diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer lieben. Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung: Genug für ein paar Tage oder länger.

32-mm-Akustiktreiber. Klarer Sound

Diese Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, junge Ohren zu schützen. Sie bieten 32-mm-Akustiktreiber, die auf 85 dB begrenzt wurden. So können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: Ihre Kinder genießen Musik, Videos und Spiele sicher.

Bequeme Ohr- und Bügelpolster. Perfekt für Kinderohren

Weiche Kopfhörermuscheln und ein weiches Bügelpolster sorgen für angenehmen Tragekomfort bei Kindern, egal, ob sie Musik hören oder sich ihre Lieblings-YouTuber ansehen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

07/01/2021

Italia

Italia

Philips Mitarbeiter(in)

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Vorteile

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Nachteile

Sinceramente nessuo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Cuffia wireless verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Cuffia wireless verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-07

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Vorteile

pensado para los niños

Nachteile

un poco más de autonomía

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Auriculares inalámbricos verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Auriculares inalámbricos verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-08

04/12/2020

Deutschland

Deutschland

Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...

Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.

Vorteile

toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung

Nachteile

NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)

Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Kabellose Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-04

Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Kabellose Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-04

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.