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Eingestellt
Strahlen Sie im Rampenlicht
Diese abgefahrenen, leuchtenden On-Ear-Kopfhörer laden zum Losrocken ein. Diese robusten, kabellosen Kopfhörer sind auf 85 dB begrenzt. Ein LED-Element in der Ohrmuschel lässt Kinder ihren Stil mit farbenfrohen Lichtern aufhellen.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Ob auf Reisen oder für die wöchentliche Bildschirmzeit – Kinder werden diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer lieben. Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung: Genug für ein paar Tage oder länger.
Diese Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, junge Ohren zu schützen. Sie bieten 32-mm-Akustiktreiber, die auf 85 dB begrenzt wurden. So können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: Ihre Kinder genießen Musik, Videos und Spiele sicher.
Weiche Kopfhörermuscheln und ein weiches Bügelpolster sorgen für angenehmen Tragekomfort bei Kindern, egal, ob sie Musik hören oder sich ihre Lieblings-YouTuber ansehen.
4.2
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Cata78
07/01/2021
Italia
Philips Mitarbeiter(in)
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Vorteile
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Nachteile
Sinceramente nessuo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Cuffia wireless verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Cuffia wireless verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Vorteile
pensado para los niños
Nachteile
un poco más de autonomía
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Auriculares inalámbricos verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Auriculares inalámbricos verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-08
Schmucki_1975
04/12/2020
Deutschland
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.
Vorteile
toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung
Nachteile
NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)
Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Kabellose Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-04
Diese Bewertung wurde für TAKH402PK Kabellose Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2020-08-04