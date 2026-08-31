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Kopfhörer mit Mikrofon

TAKH101PK/00

Los geht's!

Hören, abspielen oder wiedergeben – mit diesen On-Ear-Kopfhörern tun sie alles, ohne ihre Ohren zu verletzen. Diese farbenfrohen Kopfhörer sind bequem und die Lautstärke ist auf 85 dB begrenzt. So können Kinder ihre Bildschirmzeit oder Lieblingstitel sicher genießen.

Alle Vorteile anzeigen

Los geht's!

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

Ein 1,2 Meter langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

32-mm-Akustiktreiber. Klarer Sound

Diese Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, junge Ohren zu schützen. Sie bieten 32-mm-Akustiktreiber, die auf 85 dB begrenzt wurden. So können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: Ihre Kinder genießen Musik, Videos und Spiele sicher.

Kompakt zusammenklappbar. Einfache Aufbewahrung

Diese kabelgebundenen On-Ear-Kopfhörer für Kinder können nach innen geklappt werden und bilden so ein kompaktes Bündel. Perfekt, um es in der Jacken- oder Schultasche zu verstauen.

Technische Daten

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