Los geht's!

Hören, abspielen oder wiedergeben – mit diesen On-Ear-Kopfhörern tun sie alles, ohne ihre Ohren zu verletzen. Diese farbenfrohen Kopfhörer sind bequem und die Lautstärke ist auf 85 dB begrenzt. So können Kinder ihre Bildschirmzeit oder Lieblingstitel sicher genießen.