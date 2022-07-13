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Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK4206PK/00

3.6

| (20) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink
Pink

Hell und auffällig

Mit diesen robusten, flexiblen On-Ear-Kopfhörern erleuchten sie ihren eigenen Stil! Die Einsätze in den Ohrmuscheln leuchten farbig und die Lautstärke ist auf 85 dB begrenzt. Eltern können die Lautstärke und die Wiedergabezeit über die Philips Headphones App steuern.

Alle Vorteile anzeigen

Hell und auffällig

  • Kabellose On-Ear-Kopfhörer

  • Ohrmuscheln mit Beleuchtung

  • App-basierte Kindersicherung

  • Lautstärke auf maximal 85 dB begrenzt

Keine Kabel, kein Kabelsalat. 28 Stunden Wiedergabezeit

Keine Kabel, kein Kabelsalat. 28 Stunden Wiedergabezeit

Auf Reisen, vor dem Bildschirm oder für die Hausaufgaben: Kinder werden diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer lieben. Sie erhalten 28 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung, und der Akku ist in nur 2 Stunden vollständig geladen. Eine kurze 15-minütige Ladung bietet 2 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit.

Spaß, aber sicher. Kindersicherung

Diese Kopfhörer wurden speziell für junge Ohren entwickelt. Die 32-mm-Treiber sind auf 85 dB begrenzt. Eltern können in der Philips Headphones App die maximale Lautstärke und die Wiedergabezeit festlegen. Entspannen Sie sich, während die Kinder Spaß haben.

Flippige, farbenfrohe Lichtelemente an den Ohrmuscheln

Flippige, farbenfrohe Lichtelemente an den Ohrmuscheln

Die Ohrmuscheln sind mit flippigen Lichtelementen ausgestattet. Es stehen vier Varianten zur Auswahl: Rot, grün, blau oder eine Kombination aus allen drei Farben! Steuern Sie durch die verschiedenen Lichtoptionen per Tastendruck an der Ohrmuschel.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

20

Bewertungen

13/07/2022

Deutschland

Deutschland

Verdienter Testsieger

Auf der Suche nach einem Kinderkopfhörer für unseren Adam habe ich im Internet den Test von dem Philips gelesen. Unter 40 Kopfhörern wurde er zum Testsieger gewählt, weil er bequem und gut zu Kinderohren ist und weil er einen tollen Sound hat. All diese Punkte kann ich nur bestätigen und somit den TAK4206 als Kauftipp bewerten.

Vorteile

Sound, Safety, Komfort

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2022-06-13

15/05/2024

Nederland

Nederland

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Vorteile

Veilig, prima geluid

Diese Bewertung wurde für TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst

Datum der Benutzung 2022-11-13

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Datum der Benutzung 2022-11-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Lautstärke ist gemäß DIN EN 50332 auf den empfohlenen Höchstwert von <85 dB begrenzt.

  2. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.