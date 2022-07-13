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TAK4206BL/00
Hell und auffällig
Mit diesen robusten, flexiblen On-Ear-Kopfhörern erleuchten sie ihren eigenen Stil! Die Einsätze in den Ohrmuscheln leuchten farbig und die Lautstärke ist auf 85 dB begrenzt. Eltern können die Lautstärke und die Wiedergabezeit über die Philips Headphones App steuern.
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Ohrmuscheln mit Beleuchtung
App-basierte Kindersicherung
Lautstärke auf maximal 85 dB begrenzt
Auf Reisen, vor dem Bildschirm oder für die Hausaufgaben: Kinder werden diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer lieben. Sie erhalten 28 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung, und der Akku ist in nur 2 Stunden vollständig geladen. Eine kurze 15-minütige Ladung bietet 2 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit.
Diese Kopfhörer wurden speziell für junge Ohren entwickelt. Die 32-mm-Treiber sind auf 85 dB begrenzt. Eltern können in der Philips Headphones App die maximale Lautstärke und die Wiedergabezeit festlegen. Entspannen Sie sich, während die Kinder Spaß haben.
Die Ohrmuscheln sind mit flippigen Lichtelementen ausgestattet. Es stehen vier Varianten zur Auswahl: Rot, grün, blau oder eine Kombination aus allen drei Farben! Steuern Sie durch die verschiedenen Lichtoptionen per Tastendruck an der Ohrmuschel.
3.6
von 5
20
Bewertungen
Maverick19
13/07/2022
Deutschland
Verdienter Testsieger
Auf der Suche nach einem Kinderkopfhörer für unseren Adam habe ich im Internet den Test von dem Philips gelesen. Unter 40 Kopfhörern wurde er zum Testsieger gewählt, weil er bequem und gut zu Kinderohren ist und weil er einen tollen Sound hat. All diese Punkte kann ich nur bestätigen und somit den TAK4206 als Kauftipp bewerten.
Vorteile
Sound, Safety, Komfort
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-13
15/05/2024
Nederland
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Vorteile
Veilig, prima geluid
Diese Bewertung wurde für TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst
Datum der Benutzung 2022-11-13
Diese Bewertung wurde für TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen verfasst
Datum der Benutzung 2022-11-13
Die Lautstärke ist gemäß DIN EN 50332 auf den empfohlenen Höchstwert von <85 dB begrenzt.
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.