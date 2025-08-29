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4000 seriesKabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erhältlich in

Blau
Blau
Kristallisches Blaugrün
Kristallisches Blaugrün
Magenta-Violett
Magenta-Violett
Pink
Pink
Sicher, unterhaltsam und reisefreundlich
Mit farbenfrohen LEDs an den Ohrkappen und einer unterhaltsamen kabellosen Audiofreigabe-Funktion wurden diese Kopfhörer speziell entwickelt, um Kinder zu begeistern. Die Lautstärke ist für junge Ohren begrenzt und ein spezieller Reisemodus ermöglicht es Kindern, auch in lauteren Umgebungen sicher zu hören.
Alle Vorteile anzeigen

Sicher, unterhaltsam und reisefreundlich

  • Kabellose On-Ear-Kopfhörer

  • Lautstärke auf 85 dB begrenzt

  • LED-Lichter. Audiofreigabe

  • Robust und zusammenklappbar

Stets sicher und zugleich unterhaltsam. Lautstärkebegrenzungen für Zuhause und auf Reisen*

Stets sicher und zugleich unterhaltsam. Lautstärkebegrenzungen für Zuhause und auf Reisen*

Dieser Kopfhörer wurde speziell für die Sicherheit junger Ohren entwickelt und sind für den Einsatz zu Hause oder beim Lernen auf 75 dB begrenzt. Für lautere Umgebungen unterwegs können Eltern mit der Philips Headphones App eine maximale Lautstärke von 85 dB im Reisemodus einstellen.*

Kinderfreundlicher Komfort und einfache Handhabung

Kinderfreundlicher Komfort und einfache Handhabung

Dank der großen runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrkappen können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen, während kleinere Ohrkappen mit weichen Ohrpolstern für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Der gepolsterte Bügel lässt sich ganz einfach anpassen, damit er perfekt passt. Außerdem verfügt er über Punkte auf der Rückseite, sodass die Kinder sehen, wie die Kopfhörer richtig herum aufgesetzt werden.

Farbenfrohes Design mit LED-Lichtern

Farbenfrohes Design mit LED-Lichtern

Farbenfrohe LEDs an den Ohrkappen in Kombination mit dem mehrfarbigen Design machen diese Kopfhörer zu einem echten Hingucker. Die LEDs können so eingestellt werden, dass sie in verschiedenen Farben leuchten –perfekt für Kinder, die ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image PBTAWARD127

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

24

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

1

29/08/2025

Deutschland

Deutschland

tolles Produkt

Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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07/08/2025

Deutschland

Deutschland

Top

Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören

Vorteile

Einfache Handhabung

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

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21/07/2025

Deutschland

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Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!

Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Für ein sicheres Hörerlebnis ist die Lautstärke gemäß der Norm EN 50332 im normalen Modus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.