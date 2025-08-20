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Erhältlich in
Supersicher, Riesenspaß!
Mit diesen farbenfrohen kabelgebundenen Kopfhörern können die Kids richtig abrocken! Sie sind leicht, robust und für sicheres Hören in der Lautstärke begrenzt. Sind Freunde zu Besuch? Mit Audio Share können Kinder ihre Kopfhörer mit denen eines Freundes zusammenschalten und gemeinsam Musik hören.
Kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Personalisierbar. Audio Share
Robust und faltbar
Diese Kopfhörer wurden speziell zum Schutz junger Ohren entwickelt und ihre Lautstärke ist auf 85 dB* begrenzt. Musik, Zeichentrickfilme, Filme, Lernvideos: Ganz gleich, was ihnen gefällt, Sie können beruhigt sein, denn die Lautstärke wird nie zu hoch sein.
Kleinere Ohrmuscheln mit weichen Polstern sorgen dafür, dass diese leichten Kopfhörer auch für Kinder angenehm zu tragen sind. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich für die perfekte Passform einfach verstellen und verfügt auf der Rückseite über Punkte, an denen Kinder erkennen können, wie herum sie die Kopfhörer aufsetzen müssen.
Das mehrfarbige Design lässt die Kopfhörer auf die beste Art und Weise hervorstechen – und Kinder können sie mit ihren eigenen Kunstwerken individuell gestalten! Einfach das transparente Fenster der Ohrmuschel hochklappen, Zeichnungen oder Gemälde einlegen und das Fenster wieder einrasten lassen.
4.7
von 5
23
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Kathi L
20/08/2025
Deutschland
Tolle Kopfhörer
Wir sind vollstens zufrieden mit diesem Produkt! Vorab muss man natürlich sagen, dass die Ansprüche bei Kinder-Kopfhörern klar andere sind als bei Erwachsenen. Gerade fürs Kind bin ich eher ein Fan von "weniger ist mehr". Und diese Kopfhörer beschränken sich aufs Wichtigste, im positiven Sinne! - Die Farben sind beide super schön - Der Klang ist gut - Die Kopfhörer sind robust - mit dem mitgelieferten Adapter kann ich sowohl alte Geräte mit Klinkenstecker als auch neue mit USBC nutzen, so bekommt sogar der Kassettenspieler nochmal ein Revival Wir haben nichts auszusetzen und sind einfach rundum happy.
Vorteile
Rundumpaket ohne Schnickschnack, tolles Design, robust, gute Anschlüsse, guter Klang
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Date of Use 2025-07-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Date of Use 2025-07-20
Esdiko
11/08/2025
Deutschland
Rundum zufrieden
Wir haben die Kopfhörer für unsere fast 3 jährige Tochter gekauft und sind super zufrieden mit ihnen. Der Klang ist gut und die maximale Lautstärke passend. Die Größe passt in kleinster Einstellung genau auf ihren Kopf. Die selbst gestaltbaren Ohrteile begeistern sie natürlich. Der Klinken-Anschluss inkl. USB-C Adapter sind sehr praktisch und so überall nutzbar.
Vorteile
Schön und praktisch, guter Klang
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Date of Use 2024-07-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Date of Use 2024-07-11
Tinchen7485
23/07/2025
Deutschland
Tolles Produkt
Wir durften die on-Ear-Kophörer für Kinder testen und wir würden diese ohne Bedenken weiterempfehlen. Diese sind auch preisgünstig. Dieser kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer ist speziell für Kinder konzipiert. Er überzeugt durch sein leichtes Gewicht, drehbare Ohrmuscheln und eine integrierte Lautstärkebegrenzung für sicheres Hören. Ideal für unterwegs dank faltbarem Design und verstellbarem Bügel.
Vorteile
TOP Produkt
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Date of Use 2024-06-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Date of Use 2024-06-23
Lautstärke gemäß den Normen EN 50332 für sicheres Hören auf 85 dB begrenzt.