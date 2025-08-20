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On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK2000MP/00

4.7

| (23) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blue
Blue
Kristallisches Blaugrün
Kristallisches Blaugrün
Magenta-Violett
Magenta-Violett
Pink
Pink

Supersicher, Riesenspaß!

Mit diesen farbenfrohen kabelgebundenen Kopfhörern können die Kids richtig abrocken! Sie sind leicht, robust und für sicheres Hören in der Lautstärke begrenzt. Sind Freunde zu Besuch? Mit Audio Share können Kinder ihre Kopfhörer mit denen eines Freundes zusammenschalten und gemeinsam Musik hören.

Alle Vorteile anzeigen

Supersicher, Riesenspaß!

  • Kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer

  • Lautstärke auf 85 dB begrenzt

  • Personalisierbar. Audio Share

  • Robust und faltbar

Immer sicher, immer unterhaltsam. Lautstärke auf 85 dB* begrenzt

Immer sicher, immer unterhaltsam. Lautstärke auf 85 dB* begrenzt

Diese Kopfhörer wurden speziell zum Schutz junger Ohren entwickelt und ihre Lautstärke ist auf 85 dB* begrenzt. Musik, Zeichentrickfilme, Filme, Lernvideos: Ganz gleich, was ihnen gefällt, Sie können beruhigt sein, denn die Lautstärke wird nie zu hoch sein.

Kinderfreundlicher Tragekomfort und einfache Bedienung

Kinderfreundlicher Tragekomfort und einfache Bedienung

Kleinere Ohrmuscheln mit weichen Polstern sorgen dafür, dass diese leichten Kopfhörer auch für Kinder angenehm zu tragen sind. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich für die perfekte Passform einfach verstellen und verfügt auf der Rückseite über Punkte, an denen Kinder erkennen können, wie herum sie die Kopfhörer aufsetzen müssen.

Farbenfrohes Design mit individuell gestaltbaren Ohrmuscheln

Farbenfrohes Design mit individuell gestaltbaren Ohrmuscheln

Das mehrfarbige Design lässt die Kopfhörer auf die beste Art und Weise hervorstechen – und Kinder können sie mit ihren eigenen Kunstwerken individuell gestalten! Einfach das transparente Fenster der Ohrmuschel hochklappen, Zeichnungen oder Gemälde einlegen und das Fenster wieder einrasten lassen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

23

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

20/08/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kopfhörer

Wir sind vollstens zufrieden mit diesem Produkt! Vorab muss man natürlich sagen, dass die Ansprüche bei Kinder-Kopfhörern klar andere sind als bei Erwachsenen. Gerade fürs Kind bin ich eher ein Fan von "weniger ist mehr". Und diese Kopfhörer beschränken sich aufs Wichtigste, im positiven Sinne! - Die Farben sind beide super schön - Der Klang ist gut - Die Kopfhörer sind robust - mit dem mitgelieferten Adapter kann ich sowohl alte Geräte mit Klinkenstecker als auch neue mit USBC nutzen, so bekommt sogar der Kassettenspieler nochmal ein Revival Wir haben nichts auszusetzen und sind einfach rundum happy.

Vorteile

Rundumpaket ohne Schnickschnack, tolles Design, robust, gute Anschlüsse, guter Klang

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Date of Use 2025-07-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000CT On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Date of Use 2025-07-20

11/08/2025

Deutschland

Deutschland

Rundum zufrieden

Wir haben die Kopfhörer für unsere fast 3 jährige Tochter gekauft und sind super zufrieden mit ihnen. Der Klang ist gut und die maximale Lautstärke passend. Die Größe passt in kleinster Einstellung genau auf ihren Kopf. Die selbst gestaltbaren Ohrteile begeistern sie natürlich. Der Klinken-Anschluss inkl. USB-C Adapter sind sehr praktisch und so überall nutzbar.

Vorteile

Schön und praktisch, guter Klang

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Date of Use 2024-07-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Date of Use 2024-07-11

23/07/2025

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir durften die on-Ear-Kophörer für Kinder testen und wir würden diese ohne Bedenken weiterempfehlen. Diese sind auch preisgünstig. Dieser kabelgebundene On-Ear-Kopfhörer ist speziell für Kinder konzipiert. Er überzeugt durch sein leichtes Gewicht, drehbare Ohrmuscheln und eine integrierte Lautstärkebegrenzung für sicheres Hören. Ideal für unterwegs dank faltbarem Design und verstellbarem Bügel.

Vorteile

TOP Produkt

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Date of Use 2024-06-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAK2000MP On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Date of Use 2024-06-23

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Haftungsausschlüsse

  1. Lautstärke gemäß den Normen EN 50332 für sicheres Hören auf 85 dB begrenzt.