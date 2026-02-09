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Over-Ear-Kopfhörer

TAH8000EBK/00

4
| (15) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
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Hervorragender Sound, austauschbarer Akku
Tauchen Sie ein in satten, detailreichen Sound mit dem Over-Ear-Kopfhörer, der mit langer Lebensdauer entwickelt wurde. Dank des leicht austauschbaren Akkus kann Ihre Musik jahrelang wiedergegeben werden, und Sie empfangen außerdem kristallklare Anrufe. Dank Adaptive Noise Cancelling können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Alle Vorteile anzeigen

Hervorragender Sound, austauschbarer Akku

  • Detailreicher, natürlicher Klang

  • Austauschbarer Akku

  • Noise Cancelling Pro

  • Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit

Atemberaubender Sound. Hochauflösendes Streaming und kabelgebundenes Hörvergnügen

Atemberaubender Sound. Hochauflösendes Streaming und kabelgebundenes Hörvergnügen

Die seidenbeschichteten 40-mm-Treiber sorgen für detailreichen Sound und Dynamic Bass sorgt für satte, volle Bässe auch bei geringer Lautstärke. Die LDAC- und LC3-Codecs werden unterstützt, sodass Sie das Beste aus hochauflösendem Streaming herausholen können, und Sie können Musik über USB-C hören. Außerdem können Sie in unserer App Spatial Audio aktivieren, um ein noch intensiveres Hörerlebnis zu genießen.

Tauchen Sie mit Adaptive Noise Canceling ein

Tauchen Sie mit Adaptive Noise Canceling ein

Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

5-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an lauten Orten

5-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an lauten Orten

Wenn Sie telefonieren, werden spezielle Mikrofone und ein Algorithmus zur Rauschunterdrückung kombiniert, um Ihre Stimme klar zu erfassen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Selbst wenn Sie an einem sehr windigen Tag auf einer belebten Straße in der Stadt unterwegs sind, wird Ihre Stimme deutlich übertragen und die Person, mit der Sie sprechen, wird nicht von dem abgelenkt, was um Sie herum vorgeht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

15

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

1

09/02/2026

France

France

Parfait design et son

J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .

Vorteile

Qualité de son

Nachteile

Aucun

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8000EWT Casque circum-aural verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8000EWT Casque circum-aural verfasst

19/01/2026

Nederland

Nederland

Comfortabel en ideaal voor reizen

Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!

Vorteile

Harde case, Aux Cable, Noise cancelling

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Diese Bewertung wurde für TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor verfasst

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19/01/2026

France

France

Pratique, esthétique, son clair et agreable.

Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!

Vorteile

Prix, esthétique, son, confort

Nachteile

Changement des coussinets impossible

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Diese Bewertung wurde für TAH8000EWT Casque circum-aural verfasst

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