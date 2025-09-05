Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente

Haben Sie vergessen, Ihre Kopfhörer auszuschalten? Stellen Sie einen Timer in unserer Begleit-App ein, und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Mit der App können Sie auch verbundene Geräte verwalten oder Adaptive Noise Cancelling ausschalten und die Lautstärke selbst steuern. Außerdem gibt es eine Reihe von voreingestellten Soundstilen: Die Stimme ist ideal für Podcasts!