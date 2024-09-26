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Kabellose Kopfhörer

TAH5205BK/00

2.4
| (29) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
Weiß
Hier kommt der Bass
Setzen Sie die Kopfhörer auf und spüren Sie den Bass! Diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer verfügen über eine BASS Boost-Taste für tiefen Bass auf Knopfdruck. Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit, schnelles Aufladen und eine solide Bluetooth-Verbindung. Verpassen Sie keine Beats mehr.
Alle Vorteile anzeigen

Hier kommt der Bass

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • Leicht

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

  • Bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit

Leistungsstarke 40-mm-Neodym-Treiber. BASS Boost-Taste.

Leistungsstarke 40-mm-Neodym-Treiber. BASS Boost-Taste.

Diese Over-Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 40-mm-Neodym-Akustiktreiber für klaren Sound und satte Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste und schon spüren Sie den Unterschied.

29 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

29 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C.

Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung über USB-C. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere 4 Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik. Mit dem abnehmbaren Kabel können Sie die Kopfhörer auch kabellos verwenden.

Leichter, verstellbarer, gepolsterter Bügel

Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.4

von 5

29

Bewertungen

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Vorteile

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Nachteile

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH5205WT Kabellose Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH5205WT Kabellose Kopfhörer verfasst

21/05/2024

Nederland

Nederland

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Vorteile

handig & goed quality

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon verfasst

15/02/2024

Danmark

Danmark

Verifizierter Käufer

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Vorteile

letvægt, komfort, batterilevetid

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Verfügbarkeit der Funktionen kann variieren basierend auf Kompatibilität mit dem Mobiltelefon.

  2. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.