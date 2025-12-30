Suchbegriffe

      Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

      TAH2500BK/10

      Überragender Komfort, großartiger Klang

      Wenn Sie diese Over-Ear-Kopfhörer tragen, können Sie beim Musikhören echten Komfort genießen. Sie bekommen einen satten Klang, extra Bass und bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit.

      Überragender Komfort, großartiger Klang

      • Noise Canceling
      • Leichter Over-Ear-Kopfhörer
      • Natürlicher Klang. Extra Bass
      • Bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit

      Immersives Erlebnis dank Noise Cancelling

      Das Noise Cancelling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Möchten Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen? Drücken Sie auf die Taste, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

      Großartiger Klang dank Extra Bass Modus

      Dank der 40-mm-Treiber erhalten Sie einen großartigen Klang sowie dank der Over-Ear-Passform gute passive Geräuschisolierung. Sie können Ihre Lieblingslieder also in all ihrer Pracht genießen.

      Bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit mit Schnellladefunktion

      Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 50 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie 10 zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.

      Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung

      Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

      Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

      Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

      So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können

      Diese Over-Ear-Kopfhörer sind ideal für alltäglichen Komfort. Der leichte, gepolsterte Bügel schmiegt sich sanft an Ihren Kopf an, während die weichen Ohrkappen eine perfekte Passform garantieren. Jede Ohrkappe verfügt über eine Polsterung mit PU-Leder und bietet ein glattes, hautfreundliches Tragegefühl, das langanhaltenden Komfort mit einfacher Pflege kombiniert.

      Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente

      Unsere praktische Begleit-App ermöglicht es Ihnen, verbundene Geräte zu verwalten oder Noise Cancelling auszuschalten. Sie können die App auch dazu verwenden, Ihrem Klangprofil den letzten Schliff zu verpassen.

      Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre

      Mit diesen kabellosen Kopfhörern können Sie alles von Ihrer Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

      Technische Daten

      • Ton

        Akustiksystem
        Geschlossen
        Frequenzbereich
        20 bis 20.000 Hz
        Impedanz
        32 Ohm
        Empfindlichkeit
        112 dB (1.000 Hz)
        Lautsprecher-Durchmesser
        40  mm
        Maximale Eingangsleistung
        30  mW
        Treibertyp
        Dynamisch

      • Konnektivität

        Bluetooth-Version
        6,0
        Bluetooth-Profile
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maximale Reichweite
        Bis zu 10  m
        Multipoint-Verbindung
        Ja
        Unterstützter Codec
        SBC
        Kopfhörerbuchse
        3.5  mm

      • Außenkarton

        Länge
        36.20  cm
        Anzahl der Verpackungen
        6
        Breite
        21.60  cm
        Bruttogewicht
        2.76  kg
        Höhe
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Nettogewicht
        1.39  kg
        Eigengewicht
        1.37  kg

      • Komfort

        Philips Headphones App Support
        Ja
        Firmware-Updates möglich
        Ja
        Art der Steuerung
        Taste

      • Leistung

        Anzahl der Akkus
        1 Stck.
        Ladezeit
        2  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert)
        45  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert)
        50  Stunde(n)
        Zeit für Schnellladen
        15 mins for 10 hrs
        Akkugewicht (gesamt)
        9.6  g
        Akkukapazität (Kopfhörer)
        500  mAh
        Akkutyp (Kopfhörer)
        Lithiumpolymer (integriert)

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        22  cm
        Verpackungsart
        Karton
        Regalaufstellung
        Hängend
        Breite
        20.2  cm
        Tiefe
        5.8  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Bruttogewicht
        0.4  kg
        Nettogewicht
        0.232  kg
        Eigengewicht
        0.168  kg

      • Produktabmessungen

        Höhe
        19.76  cm
        Breite
        16.57  cm
        Tiefe
        8.29  cm
        Gewicht
        0.207  kg

      • Zubehör

        Schnellstartanleitung
        Ja
        Ladekabel
        USB-C-Kabel, 200 mm

      • Design

        Farbe
        Schwarz
        Tragestil
        Kopfbügel
        Faltbares Design
        Flach/Nach Innen
        Material der Ohrmuscheln
        Weicher Schaumstoff
        Passform
        Over-Ear
        Akustiksystem
        Geschlossenes Design

      • Telekommunikation

        Mikrofon für Anrufe
        1 mic

      • ANC-Funktionen

        ANC-Technologie
        FF
        Awareness-Modus
        Ja
        Mikrofon für ANC
        2 Mikrofone
        ANC (Active Noise Cancelling)
        Ja

      • Sprachassistent

        Kompatible Sprachassistenten
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivierung des Sprachassistenten
        Wiedergabe-/Pause-Taste drücken
        Unterstützt Sprachassistent
        Ja

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

