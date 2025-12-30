Suchbegriffe
TAH2500BG/10
Überragender Komfort, großartiger Klang
Wenn Sie diese Over-Ear-Kopfhörer tragen, können Sie beim Musikhören echten Komfort genießen. Sie bekommen einen satten Klang, extra Bass und bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit.Alle Vorteile ansehen
Das Noise Cancelling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Möchten Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen? Drücken Sie auf die Taste, um den Awareness-Modus zu aktivieren.
Dank der 40-mm-Treiber erhalten Sie einen großartigen Klang sowie dank der Over-Ear-Passform gute passive Geräuschisolierung. Sie können Ihre Lieblingslieder also in all ihrer Pracht genießen.
Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 50 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie 10 zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.
Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.
Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.
Diese Over-Ear-Kopfhörer sind ideal für alltäglichen Komfort. Der leichte, gepolsterte Bügel schmiegt sich sanft an Ihren Kopf an, während die weichen Ohrkappen eine perfekte Passform garantieren. Jede Ohrkappe verfügt über eine Polsterung mit PU-Leder und bietet ein glattes, hautfreundliches Tragegefühl, das langanhaltenden Komfort mit einfacher Pflege kombiniert.
Unsere praktische Begleit-App ermöglicht es Ihnen, verbundene Geräte zu verwalten oder Noise Cancelling auszuschalten. Sie können die App auch dazu verwenden, Ihrem Klangprofil den letzten Schliff zu verpassen.
Mit diesen kabellosen Kopfhörern können Sie alles von Ihrer Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.
