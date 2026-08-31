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Eingestellt
TAE5008BL/00
Hier kommt der Bass.
Genießen Sie satte Bässe für Ihre Musik. Dieser Kopfhörer zeichnet sich durch einen komfortablen Sitz im Ohr aus und die integrierte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, ganz einfach durch Ihre Playlists zu navigieren. Die perfekte Funktion, wenn ein Anruf eingeht und gleichzeitig der Bass bei Ihrem Lieblingstitel einsetzt.
Leistungsstarker Bass
Leichter In-Ear-Kopfhörer
Integrierte 3-Tasten-Fernsteuerung
USB-C-Anschluss
Was ist ein Leben unterwegs ohne Ihre Lieblingstitel? Dieser Kopfhörer liefert satte Bässe aus leistungsstarken 10-mm-Treibern. Genießen Sie ein komfortables Hörerlebnis mit perfekt sitzenden Earbuds.
Genießen Sie Ihre Playlists: Dieser Kopfhörer verfügt über einen integrierten DA-Wandler, der die Qualität Ihrer Musik verbessert. Genießen Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingsmusik.
Ein ovaler Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Genießen Sie Ihre Musik den ganzen Tag mit Komfort.
Bewertungen
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.