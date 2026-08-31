Hier kommt der Bass.

Genießen Sie satte Bässe für Ihre Musik. Dieser Kopfhörer zeichnet sich durch einen komfortablen Sitz im Ohr aus und die integrierte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, ganz einfach durch Ihre Playlists zu navigieren. Die perfekte Funktion, wenn ein Anruf eingeht und gleichzeitig der Bass bei Ihrem Lieblingstitel einsetzt.