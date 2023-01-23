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TAA1105WT/00
15-mm-Treiber für klaren Sound
Ohrbügel-Design für einen sicheren Sitz
1,2 m Kabellänge
Schweißresistent nach IPX2
Dank der flexiblen, konturierten Ohrbügel können Sie diese leichten Kopfhörer so einstellen, dass sie bequem und sicher sitzen. Sie können sich frei bewegen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Ihre Kopfhörer im entscheidenden Moment herausfallen.
Perfekt abgestimmte 15-mm-Neodym-Treiber sorgen für klaren Sound und Bassöffnungen verbessern die Bassleistung. Die Ohrstöpsel sitzen bequem im Ohr, ohne im Gehörgang zu drücken.
Genießen Sie jede Minute Ihrer Lieblings-Playlists, egal, ob Sie auf Gehwegen joggen oder durch Parks laufen. Mit der integrierten Fernbedienung können Sie Ihre Playlist steuern, den Sprachassistenten Ihres Telefons aktivieren und Anrufe entgegennehmen, ohne einen Beat zu verpassen.
3.2
von 5
5
Bewertungen
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono verfasst
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ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
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Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Vorteile
Buen precio, buen sonido, cómodos
Nachteile
El micrófno
Diese Bewertung wurde für TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono verfasst
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