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FidelioTrue Wireless Kopfhörer

T1BK/00

4.1
| (34) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erhältlich in

Schwarz
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Entwickelt für unterwegs.
Lassen Sie sich von der Musik bewegen. Mit dem raumfüllenden, detailreichen Klang dieses hochwertigen, kabellosen Kopfhörers fühlen Sie die Tiefe der Lieder. Unser bestes Noise Cancelling und eine sichere, bequeme Passform sorgen dafür, dass Sie ganz eintauchen können.
Alle Vorteile anzeigen

Entwickelt für unterwegs.

  • Natürlicher Fidelio Klang

  • Noise Canceling Pro+

  • Reduzierung von Windgeräuschen

  • Hochwertige, universelle Passform

Philips Fidelio. Satter, natürlicher Klang

Philips Fidelio. Satter, natürlicher Klang

EDM oder Rock, Klassik oder Hip-Hop – mit diesem audiophilen Kopfhörer klingt alles so, als wären Sie direkt im Studio. Balanced Armature-Treiber offenbaren die fulminanten Höhen und den natürlichen Gesang. Dynamische Treiber erzeugen tiefe, präzise Bässe und satte instrumentale Texturen.

Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro+

Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro+

Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, dieser True Wireless Kopfhörer macht jeden Ort perfekt, um Musik zu hören. Mit dem Hybrid Noise Cancelling wird modernste Hardware und erweiterte Audioverarbeitung genutzt, um unerwünschte Geräusche zu unterdrücken. Geräuschdämpfende Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff sorgen dank der sicheren und bequemen Passform für ein noch besseres Hörerlebnis.

Mehr Musik. 48 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche

Sind diese Earbuds und die Ladetasche vollständig aufgeladen, können Sie mehr als einen Tag lang Musik hören. Außerdem wird die Musik angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen, damit Sie keinen Beat verpassen. Die Ladetasche kann kabellos aufgeladen werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

34

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

25/01/2026

Deutschland

Deutschland

Einer der besten InEars Ever

Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars

Vorteile

Unzählig viele

Nachteile

Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer verfasst

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28/03/2023

Deutschland

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Top! Einfach empfehlenswert!

Vor knapp zwei Wochen habe ich die Philips Kopfhörer bekommen. Ich trage sie zuhause und beim Laufen. Schnell mit dem Handy oder der Anlage verbunden, kann das Klangerlebnis beginnen. Auch bei schlechtem Wetter mit Wind ( wie es bei uns häufig der Fall ist). Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig. Wer Wert auf Qualität und guten Klang legt, dem kann ich sie wärmstens empfehlen!! Keine störenden Kabel mehr!! Das Leben kann so einfach und bequem sein, ohne auf guten Klang zu verzichten. Davon war ich am meisten positiv überrascht. Negatives gibt es von meiner Seite nichts zu berichten. Selbst als Laie waren die Kopfhörer problemlos schnell im Einsatz und ich nutze sie fast täglich. Einmal Philips, immer Philips!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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27/03/2023

Deutschland

Deutschland

Toller Klang

Gleich der erste Eindruck der Verpackung und der Lade-/Aufbewahrungsbox ist super: sehr hochwertig und toll verarbeitet. Mitgeliefert werden ein Ladekabel und eine Auswahl an verschiedenen Aufsätze. Besonders gut gefallen mir die Aufsätze aus Schaumstoff, die sich bei mir perfekt dem Ohr anpassen. Das Wichtigste: der Klang ist einfach hervorragend. Auch die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut. Ich sehe nur in einem Punkt Verbesserungspotenzial: die Bedienungsanleitung. Ich bin ein technischer Laie und es sind meine ersten Wireless Kopfhörer. Ich war also auf die Bedienungsanleitung angewiesen. Diese besteht aber nur aus wenigen Piktogrammen ohne Text und war für mich kaum verständlich. Mithilfe der etwas ausführlicheren Anleitung, die man im Web findet, habe ich es dann hinbekommen. Aber es hat einige Nerven gekostet.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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