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Stereo-Y-Kabel

SWA4527S/10

Erleben Sie hohe Klangqualität

Dieses Kabel sorgt für eine zuverlässige Audio-Verbindung zwischen Komponenten und verbindet eine Audio-Komponente mit einem Receiver oder mit Erweiterungslautsprechern.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Stereo-"Y"-Kabel

Erleben Sie hohe Klangqualität

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (Stecker) - 2 Cinch (Buchse)

Minimierte Verschlechterung des Signals durch vergoldete Gerätestecker

Hochwertige Anschlüsse minimieren den Signalverlust.

Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff

Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.

Geformter Stecker für sichere Verbindungen

Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 233.2 kB
  • 21 April 2024

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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