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Eingestellt
SWA4527S/10
Erleben Sie hohe Klangqualität
Dieses Kabel sorgt für eine zuverlässige Audio-Verbindung zwischen Komponenten und verbindet eine Audio-Komponente mit einem Receiver oder mit Erweiterungslautsprechern.
1,5 m
3,5 mm (Stecker) - 2 Cinch (Buchse)
Hochwertige Anschlüsse minimieren den Signalverlust.
Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.
Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.