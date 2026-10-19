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Eingestellt
SWA2527W/10
Zuverlässiger Anschluss
Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.
1,5 m
3,5 mm (Stecker) - 2 Cinch (Buchse)
Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.
Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.
Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.