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Stereo-Y-Kabel

SWA2527W/10

Zuverlässiger Anschluss

Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Stereo-"Y"-Kabel

Zuverlässiger Anschluss

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (Stecker) - 2 Cinch (Buchse)

Unisolierte Kupferabschirmung

Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.

Rutschfester, ergonomischer und praktischer Griff

Diese rutschfeste Griffmulde vereinfacht das Anschließen Ihrer Komponenten.

Geformter Stecker für sichere Verbindungen

Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 190.9 kB
  • 21 July 2026

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