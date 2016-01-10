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Eingestellt
SSC5001/10
Individuelle Gestaltung für Ihr Hörerlebnis zu Hause
Hören Sie dank der leichten, kabellosen AudioBosst-TV-Kopfhörer SCC5001 Ihren Fernseher laut und deutlich, ohne andere zu stören. Automatische Ein-/Ausschaltfunktion und Senderauswahlfunktionen machen das Leben noch komfortabler.
15-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Die AudioBoost TV-Kopfhörer sind kompatibel mit allen Fernsehern mit digitalem und analogem Audioeingang.
Genießen Sie störungsfreien Hörgenuss mit der digitalen, kabellosen Verbindung. Sie gewährleistet eine stabile und sichere Verbindung ohne Störungen.
Genießen Sie besonders lauten Sound mit Lautstärkereglern links und rechts für ein individuelles Erlebnis.
2.8
von 5
17
Bewertungen
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil verfasst
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Fohlen73
22/01/2021
Deutschland
wie bekomme ich neue akkus
wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends
Vorteile
guter Sitz
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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