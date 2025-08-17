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Hautnahe Rasur
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Ultraflex Federungssystem
Bis zu 5 Jahre Garantie*****
Mit unserem einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationsrasiersystem wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren Ihre Haut dabei nicht. Für höchste Präzision und eine glatte Rasur, die bis zum Abend anhält.*
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für dein natürliches Haarwachstum entwickelt und schneiden dank der um 360 Grad rotierenden Klingen in alle Richtungen, um sämtliche Haare zu erfassen – egal, in welche Richtung sie wachsen. Mit bis zu 165.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die NanoTech Dual Precision Klingen bis zu 25 % mehr Haare pro Zug**.
Das Ultraflex Federungssystem mit vollständig flexiblen Scherköpfen passt sich jeder Kontur Ihres Gesichts an und erfasst selbst schwer erreichbare Haare im Nacken. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich sanfte und angenehme Rasur.
4.5
von 5
2775
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Hawaihansi
17/08/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
50
Alles besser als vorher mit den alten Philips 5000
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
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PC007
03/05/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Der perfekte rasierer
Rasiert perfekt seht hautschonend und weitaus besser als das braunprodukt
Vorteile
Rasiert perfekt
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
täglicher User
13/04/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden.
Super Rasierapparat. Leise und gründlich. Bin super zufrieden.
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
92 % der Befragten stimmen zu. Test von einer unabhängigen Agentur mit 95 koreanischen Männern zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt
Im Vergleich zum Philips Rasierer Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart
Im Vergleich zum Vorgänger
* * Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.