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Eingestellt
Ein sportlicher Begleiter
Der ultraleichte ActionFit Kopfhörer SHQ5200 wurde mit seiner Widerstandsfähigkeit und ergonomischen Form für die anspruchsvollsten Workouts entwickelt. Die 40 mm Neodym-Treiber sorgen für kräftige Bässe, während dank des offenen Akustik-Designs und der abnehmbaren Ohrpolster eine komfortable, trockene und kühle Nutzung gewährleistet ist.
ActionFit
On-Ear
Orange und Schwarz
Mit packender Musik aus den leistungsstarken 40 mm Neodym-Lautsprechern mit tiefem und dynamischem Bass kommt richtig Stimmung auf. Mit den ActionFit-Kopfhörern können Sie Ihre Leistung anheizen – egal, wie schweißtreibend das Workout ist. Machen Sie eine lebhaft bewegende Sounderfahrung, unabhängig von Ihrem Workout oder Ihrem Ziel.
Schwitzen erlaubt – Ihre ActionFit SHQ5200-Kopfhörer sind mit einzigartigen Ohrpolstern ausgestattet, die von einem feuchtigkeitsabführenden Stoff umhüllt sind, der Ihnen eine bequeme, kühle und trockene Nutzung während des Workouts gewährleisten. Nehmen Sie die Ohrpolster nach mehrmaligem Gebrauch ab, waschen Sie sie, und sie sind so gut wie neu.
Die ActionFit SHQ5200-Kopfhörer bieten einen speziell entwickelten Bügel, der während Ihres anspruchsvollsten Workouts sicher passt. Der rutschfeste Bügel wurde mit einem innovativen Silikongriff ausgestattet, der genügend Kontaktpunkte auf Ihrem Kopf gewährleistet, etwaiges Verrutschen zur Seite oder das Vor-Zurück-Pendeln bei Ihren Bewegungen während Ihres Workouts verhindert.
4.6
von 5
17
Bewertungen
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JibranMacossay
26/12/2016
España
Excelente
Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.
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Diese Bewertung wurde für SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos verfasst
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Nello94
26/09/2016
Italia
SHQ5200
Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.
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Tato95
24/02/2016
Italia
Prodotto degno di nome Philips!
Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!
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