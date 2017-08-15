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Eingestellt
SHQ4200/10
Ein sportlicher Begleiter
Der federleichte SHQ4200 besteht aus ultraleichtem, flexiblem und schweißbeständigem Gummi, womit ein optimaler Sitz garantiert ist und Sie ihn nach dem Training nicht mehr abnehmen möchten. Und mit den tiefen Bässen bleiben Sie immer motiviert.
ActionFit
Orange und Grau
Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 8 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.
ActionFit Kopfhörer wurden speziell für einen aktiven Lebensstil entwickelt. Welchen Sport Sie auch bevorzugen, Ihre Kopfhörer kommen mit der Hitze, der Nässe und dem Schweiß klar! Ihre Kopfhörer bestehen aus hochwertigen wasserfesten Materialien und bieten schweiß- und regenbeständigen Komfort.
Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.
3.2
von 5
17
Bewertungen
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst
ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ4200 Sports neck band headphones verfasst