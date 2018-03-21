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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer mit Mikrofon

SHQ3405BL/00

1
| (4) Bewertungen
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU
Mit den Philips Actionfit NoLimits-Kopfhörern bleiben Sie im richtigen Moment konzentriert und motiviert. Mit ihren anpassbaren Ohrbügeln und ihrem leichten, schweißbeständigen Design können Sie großartig klingende Kopfhörer genießen, die Sie genauso mitnehmen wie Ihr Training.
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Anpassbare Ohrbügel-Sportkopfhörer

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  • Optimal für den Innenbereich

  • Schweiß- und wasserfest

  • InEar-Ohrbügel

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Im Lieferumfang sind 3 Ohrstöpsel in verschiedenen Größen enthalten, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz

Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.

Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit

Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit

Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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1.0

von 5

4

Bewertungen

5
4
3
2

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst

14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro verfasst

12/11/2016

España

España

Verifizierter Käufer

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono verfasst

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono verfasst

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