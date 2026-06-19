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Eingestellt
SHQ3400LF/00
Optimal für den Innenbereich
Schweiß- und wasserfest
InEar-Ohrbügel
Im Lieferumfang sind 3 Ohrstöpsel in verschiedenen Größen enthalten, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.
Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.
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