ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer mit Mikrofon

SHQ3305WS/00

3.8

| (4) Bewertungen

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Die ActionFit SHQ3305 Kopfhörer sind mit einem leichten, schweißbeständigen und anpassbaren Ohrbügel ausgestattet, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können, ohne die Motivation zu verlieren. Trainieren Sie bei beeindruckendem Sound, ohne dass Sie Ihre Kopfhörer dabei spüren.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz und leicht

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

  • 8,6 mm Treiber/geschlossen

  • Ohrbügel

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Besonders leichtes Design mit 7,1 g für ultimativen Komfort*

Besonders leichtes Design mit 7,1 g für ultimativen Komfort*

Mit einem Gewicht von nur 7,1 g sind diese ActionFit Sportohrhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.

Verstellbarer Ohrbügel für individuellen Sitz

Verstellbarer Ohrbügel für individuellen Sitz

Ein verstellbarer Ohrbügel garantiert den perfekten Sitz des ActionFit SHQ3300 Kopfhörers im Ohr. Setzen Sie den Kopfhörer auf, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten für einen optimalen Sitz. Somit sitzen die Kopfhörer bei jedem Training und in jeder Umgebung bequem.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

13/04/2015

Deutschland

Deutschland

Test Kopfhörer SHQ 3305 WS/00

Heute erhielt ich meine bestellten Philips Action Fit Overdrive SHQ 3305 WS/00 Kopfhörer. Die Verpackung finde ich sehr hübsch und wirklich gut gelungen! An der Verpackung waren leider die Ecken allesamt ausgefranzt und hier sollte man eventuell am Material etwas ändern. So wirkt das Produkt nämlich gleich gebraucht, obwohl es neu ist. Nach dem Öfnnen der Verpackung sah ich die 3 Adaptergrößen für die Ohrfassungen, das kleine, schwarze Säckchen zum aufbewaren der Kopfhörer und die Kopfhörer natürlich. Der vergoldete 3,5mm Klinkeranschluß wirkt recht edel und alles im allen wirkt das Produkt recht wertig. Lediglich die weiße, zusammengeknüllte Kopfhörerschnur im unteren Fach wirkt recht unaufgeräumt und nagt ein wenig an dem ganzen wertigen Design. Erst nachdem ich den Kopfhörer aus der Verpackung nahm, viel mir direkt der reflektierende Bereich auf dem Clipp auf- sehr gut! Da hat jemand mitgedacht und für uns Jogger ist sowas eh gut. Das Kabel zwischen Kopfhörer und Anschluss wirkt etwas steif und billig, kann aber auch daran liegen, dass es einfach nur neu ist und erstmal eingetragen werden muss. Ich traue diesen dünnen Kabeln immer wenig zu, da beim Laufen ich das ein oder andere Mal an dem Kabel hängenbleibe... Gespannt bin ich auch auf das Mikrofon, was zu meiner Freude keinerlei Kanten hat. Bei den anderen Konkurrenzmodellen bleibt das Mikro oft an der Kleidung hängen. Die Kopfhörer sind sehr leicht und man spürt keine harten Plastikkanten am Ohr - SEHR GUT!!!. Im Gegenteil, sie liegen sehr angenehm im Ohr und fühlen sich gut an. Ich werde die Kopfhörer nun intensiv eine Woche testen, egal ob Sport oder im täglichen Gebrauch. In der Beschreibung steht, das es ein besonders starkes Kevlar-Kabel ist- na dann schauen wir mal. Wetter- und Schweißfest ebenso und der Sound soll bombastisch sein. Naja, schreiben kann mal viel, ich teste und berichte. --------------- So, die Kleinen durften mich auf vielen Kilometern begleiten und der ein oder andere positive Punkt ist erst dort zum Vorschein gekommen. Die Kopfhörer sind extrem leicht und der weiche Kunststoff sorgt für keinerlei Reibung am Ohr. Für meine Miniohren war der Winkel der Lautsprechereinheit leider etwas zu gering gekröpft und es drückte an der Ohrmuschel. Ferner würde ich versuchen das Mikrophon an die schmale Seite zu platzieren, da beim laufen und sprechen sich oft das Mic auf die Jackenseite dreht. Würde ich die Kopfhörer wieder kaufen? JA Würde ich sie empfehlen? JA Halten sie was sie versprechen? JA alles in allem, eine sehr gute Wahl!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon verfasst

02/01/2016

France

France

Verifizierter Käufer

Fait de qu'on lui demande

Très bon produit, bonne tenue pour courir, très agréable à porter

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic verfasst

14/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sitzt perfekt und rutscht nicht

Die Kopfhörer sind super. Der Klang war mit meinen alten Kopfhörern etwas besser, aber er ist immer noch gut. Sie sitzen perfekt im Ohr und rutschen nicht heraus. Auch eine Schulklasse im Bus ist kaum zu hören.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.