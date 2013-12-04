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ActionFitKopfhörer mit Sportohrbügel

SHQ3200WT/10

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ein sportlicher Begleiter

Durch den anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden Kopfhörer SHQ3200 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.

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Mit anpassbarem Ohrbügel für sicheren Sitz

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Ohrbügel

  • Weiß

Kevlar-verstärkten Kabel für ultimative Robustheit

Kevlar-verstärkten Kabel für ultimative Robustheit

Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.

3 verschiedene Kappengrößen für optimale Passform

3 verschiedene Kappengrößen für optimale Passform

Leistungsstarker Bass für perfekte Motivation

Leistungsstarker Bass für perfekte Motivation

Es gibt nichts Besseres als einen guten Rhythmus für Ihr Fitnesstraining. Mit ActionFit Kopfhörern erleben Sie einen tiefen und satten Bass, der Ihren Sport zum Grooven bringt.

Technische Daten

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja verfasst

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