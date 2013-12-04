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Eingestellt
Ein sportlicher Begleiter
Durch den patentierten anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem leichten und schweißabweisenden SHQ3200 auf Ihr Training konzentrieren, ohne die Motivation zu verlieren. Wenn Sie der tolle Sound nicht antreiben würde, würden Sie gar nicht merken, dass er da ist.
ActionFit
Ohrbügel
Lila
Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen ultimativen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.
Ihre ActionFit Kopfhörer enthalten einen Clip und eine Tasche für ein einfaches Kabelmanagement und eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie ein gewirrfreies Fitnesstraining mit dem Clip, und bewahren Sie Ihre Kopfhörer danach in der atmungsaktiven Tasche auf. So kommen Sie nicht ins Schwitzen!
ActionFit Kopfhörer verfügen über feineingestellte 9 mm Treiber, die speziell für ausgezeichneten Sound entwickelt wurden. Genießen Sie einen reinen, leistungsstarken Klang, tauchen Sie in Ihr Training ab und holen Sie das Beste aus Ihrer Musik und Ihren Bewegungen.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja verfasst
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