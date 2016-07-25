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ActionFitInEar-Sportkopfhörer

SHQ2200/10

2.6

| (5) Bewertungen

Ein sportlicher Begleiter

Durch seinen einzigartigen, patentierten anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem SHQ2200 bei jedem Training konzentrieren, ohne Ihre Motivation zu verlieren. Sie werden diesen Kopfhörer nie verlieren, und der tolle Sound treibt Sie stets an.

Alle Vorteile anzeigen

Mit anpassbarem Ohrbügel für sicheren Sitz

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Orange und Grau

8 g Kopfhörer für perfekten Sitz und ultraleichten Komfort

8 g Kopfhörer für perfekten Sitz und ultraleichten Komfort

Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 8 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.

Reflexiver Stopper im Kabel

Reflexiver Stopper im Kabel

Kabelclip und Schutztasche für einfache Nutzung und Aufbewahrung

Ihre ActionFit Kopfhörer enthalten einen Clip und eine Tasche für ein einfaches Kabelmanagement und eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie ein gewirrfreies Fitnesstraining mit dem Clip, und bewahren Sie Ihre Kopfhörer danach in der atmungsaktiven Tasche auf. So kommen Sie nicht ins Schwitzen!

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.6

von 5

5

Bewertungen

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones verfasst

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11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

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24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

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