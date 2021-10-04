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ActionFitSportkopfhörer mit Mikrofon

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Bewertungen

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

Die Philips Actionfit RunWild-Sportkopfhörer spornen Sie zu Ihrer neuen persönlichen Bestleistung an. Federleicht und wasserdicht, mit anpassbarem Sitz. Gleichzeitig liefern hochleistungsfähige Treiber einen kräftigen Bass, um Sie in Bewegung zu halten.

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Anpassbare Sportohrstöpsel für einen besseren Sitz

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  • Optimal für den Außenbereich

  • Schweiß- und wasserfest

  • Earbud

Mehr Bewusstsein und Sicherheit durch das offene Akustikdesign

Mehr Bewusstsein und Sicherheit durch das offene Akustikdesign

Genießen Sie hochwertigen Sound, der Sie nicht von der Außenwelt abschottet. Dank des offenen Akustikdesigns nehmen Sie Umgebungsgeräusche weiter wahr, damit Sie sicher im Freien trainieren können.

Dank des offenen Akustik-Designs wissen Sie immer, was um Sie herum geschieht.

Diese ActionFit Kopfhörer unterdrücken Umgebungsgeräusche nicht. So sind Sie sich Ihrer Umgebung stets bewusst und bleiben sicher, insbesondere beim Sport im Freien. Die offene Akustik-Plattform sorgt für hochwertigen Sound, wobei Sie dennoch wahrnehmen können, was um Sie herum geschieht.

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Ein Kabel-Clip vermeidet Kabelsalat, damit Sie Höchstleistungen erbringen können.

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2.7

von 5

3

Bewertungen

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Vorteile

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Nachteile

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

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Diese Bewertung wurde für SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono verfasst

Datum der Benutzung 2020-10-04

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Datum der Benutzung 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

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Diese Bewertung wurde für SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon verfasst

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19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Diese Bewertung wurde für SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. die Ohrkappen sind waschbar, das Mikrofon nicht