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Eingestellt
SHQ1405BL/00
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU
Die Philips Actionfit RunWild-Sportkopfhörer spornen Sie zu Ihrer neuen persönlichen Bestleistung an. Federleicht und wasserdicht, mit anpassbarem Sitz. Gleichzeitig liefern hochleistungsfähige Treiber einen kräftigen Bass, um Sie in Bewegung zu halten.
Optimal für den Außenbereich
Schweiß- und wasserfest
Earbud
Genießen Sie hochwertigen Sound, der Sie nicht von der Außenwelt abschottet. Dank des offenen Akustikdesigns nehmen Sie Umgebungsgeräusche weiter wahr, damit Sie sicher im Freien trainieren können.
Diese ActionFit Kopfhörer unterdrücken Umgebungsgeräusche nicht. So sind Sie sich Ihrer Umgebung stets bewusst und bleiben sicher, insbesondere beim Sport im Freien. Die offene Akustik-Plattform sorgt für hochwertigen Sound, wobei Sie dennoch wahrnehmen können, was um Sie herum geschieht.
Ein Kabel-Clip vermeidet Kabelsalat, damit Sie Höchstleistungen erbringen können.
2.7
von 5
3
Bewertungen
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Vorteile
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Nachteile
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono verfasst
Datum der Benutzung 2020-10-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
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Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Diese Bewertung wurde für SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon verfasst
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die Ohrkappen sind waschbar, das Mikrofon nicht