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Eingestellt
Genießen Sie grenzenlose Freiheit
Erreichen Sie mit den federleichten Actionfit SHQ1300 Kopfhörern neue persönliche Bestleistungen. Diese robusten Kopfhörer sind schweiß- u. regenbeständig und sorgen dank leistungsstarker Treiber und einer Stabilitätsverriegelung in C-Form für kräftige Bässe und optimalen Sitz.
8,6 mm Treiber/offen
Earbud
Mit einem Gewicht von nur 5,7 g sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.
Im Lieferumfang des ActionFit Kopfhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.
4.1
von 5
7
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Philip95
01/08/2015
Deutschland
Klasse Sportkopfhörer
Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ1300LF Sportkopfhörer verfasst
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Bee-Em
26/01/2021
United Kingdom
Intelligent design and wonderful functionality
I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it
Vorteile
They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about
Nachteile
Orange and white colouring too flashy
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ1300LF Sports headphones verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-26
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Datum der Benutzung 2019-12-26
Bond40
21/10/2016
United Kingdom
Great value for money
Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.
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Zertifiziert nach IPX4 und IPX7 für Kopfhörer und nach IPX2 für Headsets.