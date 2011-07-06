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Eingestellt

ActionFitInEar-Sportkopfhörer

SHQ1000/10

3.1

| (9) Bewertungen

Ein sportlicher Begleiter

Diese Kopfhörer sind aus einem wasserfesten, antibakteriell behandelten Material und eignen sich hervorragend für Sportbegeisterte.

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Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Orange & Weiß

Schweißbeständig

Schweißbeständig

Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden

Superweiche Silikonkappen für komfortablen Sitz

Superweiche Silikonkappen für komfortablen Sitz

Die superweichen Silikonkappen dieser Philips Ohrhörer in 3 Größen sorgen für komfortablen Sitz ohne Druckstellen und blenden unerwünschte Geräusche aus.

Stereoklang mit sattem Bass – für mehr Spaß beim Training

Verfeinerter Sound für ein umfassendes Sporterlebnis und mehr Spaß beim Training

Technische Daten

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Bewertungen

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3.1

von 5

9

Bewertungen

2

06/07/2011

Deutschland

Deutschland

Spitzenkopfhörer

Diese InEar-Sportkopfhörer sind absolut spitze. Ich trage sie beim Sport ca. 1-1,5 Std. beim Walking. Sie sind kaum zu spüren, drücken nicht nach einiger Zeit im Ohr. Der Klang ist absolut geil. Ich hatte vor diesen Kopfhörern eine Billigvariante aus dem Supermarkt und ich merke genau den Unterschied. Als ich diese InEar-Sportkopfhörer geliefert bekam, habe ich sie auch gleich getestet. An meinem MP3 war noch die Lautstärke der Billigversion eingestellt. Mit diesen neuen Kopfhörern sind mir fast die Ohren abgefallen, so gewaltig war der Unterschied. Ich freue mich jedes mal aufs neue, wenn ich meinen MP3 (übrigens auch von Philips) mit diesen Kopfhörern benutze. Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut richtig. Ich kann nur jedem diese Kopfhörer empfehlen. Auch der Austausch der Ohrkappen geht problemlos. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, dass ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann.

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28/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best headphones I've ever had!

These are my go to headphones! Need to buy another pair as mine of 6 years!!! Have now finally given up. They have changed slightly but they are the most like the ones I have. The fit my ears really well something I can't find in any other headphone. I have traveled with them hicking and trained with them this entire time and never had a problem!

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for taking to the gym

These headphones are excellent to use when you are running or keeping fit as it does not corrode the headphones and you do not lose any of the sound. The only one problem i have with it is that the earphone covers do come off and i have lost mine and am finding it hard just to replace the caps without buying more headphones.

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