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Eingestellt

Stereokopfhörer

SHP2700/00

4.4

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Leistungsstarke Soundqualität

Extra große Kopfhörer mit robusten Lautsprechertreibern für leistungsstarke Soundqualität

Alle Vorteile anzeigen

Für Musik, PC, MP3 und CD

Leistungsstarke Soundqualität

  • Klare mittlere Höhen

Ultimativer Tragekomfort für stundenlanges Hörvergnügen

Ergonomisch geformte Ohrmuscheln sind für noch mehr Audiogenuss mit Samt gepolstert.

Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

Alles hören und gleichzeitig den nächsten Titel aussuchen

Die Ohrmuschel ist drehbar und der Kopfhörer bedeckt nur ein Ohr

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.4

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereo Headphones verfasst

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22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

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Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereo Headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereo Headphones verfasst

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Vorteile

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Nachteile

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

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Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereokopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereokopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-23

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