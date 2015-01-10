Der Kopfhörer war eigentlich für mich gedacht, dass ich hauptsächlich zu Hause Musik hören kann, ohne den Rest der Familie zu stören. Deshalb nutze ich den Kopfhörer überwiegend wenn ich am Rechner sitze. Zur Passform kann ich nur sagen, dass diese sehr gut ist. Selbst bei stundenlangem Tragen ist der Kopfhörer nicht unangenehm. Die weichen Muscheln liegen sehr angenehm an den Ohren an und schützen zum einen selbst vor Umgebungslärm, zum anderen aber auch die Mitmenschen, welche meinen Musikgeschmack vielleicht nicht teilen. Zudem ist er in alle Richtungen klappbar. Somit ist er bei Nichtgebrauch sehr gut zu verstauen. Der Klang ist für einen Kopfhörer dieser Preisklasse meines Erachtens sehr gut. Da ich am Rechner überwiegend Rockantenne oder Heavy Metal auf dem MP3 Player höre, kann ich über den Klang von anderen Musikrichtungen kein Urteil abgeben. Da sich aber sowohl meine Kinder, als auch meine Frau den Kopfhörer in letzter Zeit immer öfter ausleihen, gehe ich davon aus, dass er auch bei anderen Musikrichtungen gut klingt. Zum Mikrofon kann ich leider keine genauere Aussage machen, da ich dieses eigentlich nicht nutze. Habe es zwar mal getestet und konnte nichts negatives feststellen. Für ein detaillierteres Urteil fehlt mir aber auch der Vergleich. Fazit: Alles in allem ist dies ein stylischer Kopfhörer, welcher angenehm zu tragen ist und gut klingt. Da er in letzter Zeit doch immer öfter von den anderen Familienmitgliedern genutzt wird, werde ich mir, denke ich, noch einen weiteren zulegen.