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Eingestellt
SHE9100BK/00
Klarer Sound
Der Philips SHE9100 Kopfhörer bietet hochwertige Treiber und ein präzise gefertigtes Gehäuse für detaillierten und klaren Sound. Ovale Tonröhren und die Auswahl aus 3 Ohrkappen sorgen für einen bequemen Sitz.
8,6-mm-Treiber/halb geschlossen
In-Ear
Die In-Ear-Kopfhörer werden mit einer Auswahl von 3 Ohrkappen geliefert – von klein bis groß – so können Sie die perfekte Passform für Ihre Ohren auswählen.
Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!
Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.
3.5
von 5
4
Bewertungen
Schaf
15/11/2017
Deutschland
Langlebig, guter Klang
Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst
greenpush
05/07/2015
Deutschland
ein her
der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer verfasst
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Quadcom
12/07/2016
United Kingdom
Nice but less than expectations
Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.
Diese Bewertung wurde für SHE9100BL In-Ear Headphones verfasst
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