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Eingestellt

In-Ear-Kopfhörer

SHE8100RD/00

2.8

| (4) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
Blau
Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Schwarz und Gold
Schwarz und Gold
Silber
Silber

Tiefer und klarer Bass – jederzeit

Die Philips SHE8100 In-Ear-Kopfhörer bieten hochwertige Treiber für wirklich tiefe Bässe sowie ein robustes Aluminiumgehäuse für beste Klangqualität. Ovale Tonröhren sorgen für ergonomischen Komfort.

Alle Vorteile anzeigen

in einem robusten Metallgehäuse

Tiefer und klarer Bass – jederzeit

  • 8,6 mm Treiber/halb geschlossen

  • In-Ear

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Robustes Gehäuse aus Aluminium verhindert Vibrationen für klaren Sound

Das Gehäuse des Kopfhörers ist aus robustem Aluminium gefertigt, wodurch Vibrationen verhindert werden, was für reinen Sound sorgt. Zusätzlich werden die Kopfhörer von alltäglicher Abnutzung geschützt.

Kabelsicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen

Kabelsicherung hält Ihr Kabel ordentlich zusammen

Die intelligente Kabelsicherung hilft Ihnen ganz einfach dabei, die beiden Kopfhörer ordentlich zusammen zu halten, indem Sie sie einfach nach oben gleiten lassen. Kein Ärger mehr mit Kabelgewirr oder Knoten!

Haltbarer Flexi-Grip für eine starke Verbindung zwischen Kopfhörer und Kabel

Dieser weiche und dennoch robuste und flexible Anschluss zwischen Kopfhörer und Kabel schützt vor Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

4

Bewertungen

4

09/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ergonomisch und klingt gut

Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

02/09/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche

Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!

Diese Bewertung wurde für SHE8100SL InEar-Kopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE8100SL InEar-Kopfhörer verfasst

03/03/2016

Deutschland

Deutschland

Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.

Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.

Diese Bewertung wurde für SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer verfasst

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